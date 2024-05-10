Paylaşım’ı gündem oldu

Paylaşımında “Adana Aladağ Pos Orman İşletmesinde, eşsiz son anıt karaçamları kesen yönetici zihniyet bu eşsiz ağaçların önünde poz vererek katliamı takdirle karşılıyor. Orman Teşkilatındaki bu zihniyet hızlı bir şekilde anıt ağaçları yok ediyor, ormanlarda üretim adı altında ormanlarda katliam derecesinde ağaçları keserek odun sanayisi işverenlerine hizmet etmeyi öncelikli görevleri olarak görüyor. Özellik arz eden ve gelecek nesillere doğal haliyle bırakılması gereken ormanlar ile ormanlardaki asırlık anıt ağaçları koruma statüsüne kavuşturulmadan bu katliam durdurulamaz” şeklinde tepki gösterdi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.