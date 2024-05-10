10 May 2024 - 21:37- Gündem G:

Paylaşım’ı gündem oldu

Nevzat Ceylan 10 Mayıs tarihinde Facebook sayfasından Adana'nın Aladağ ilçesinde Orman İşletme tarafından kesilen ağaçlarla ilgili bir paylaşım yaptı.

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Paylaşım’ı gündem oldu
Paylaşım’ı gündem oldu
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Paylaşımında “Adana Aladağ Pos Orman İşletmesinde, eşsiz son anıt karaçamları kesen yönetici zihniyet bu eşsiz ağaçların önünde poz vererek katliamı takdirle karşılıyor. Orman Teşkilatındaki bu zihniyet hızlı bir şekilde anıt ağaçları yok ediyor, ormanlarda üretim adı altında ormanlarda katliam derecesinde ağaçları keserek odun sanayisi işverenlerine hizmet etmeyi öncelikli görevleri olarak görüyor. Özellik arz eden ve gelecek nesillere doğal haliyle bırakılması gereken ormanlar ile ormanlardaki asırlık anıt ağaçları koruma statüsüne kavuşturulmadan bu katliam durdurulamaz” şeklinde tepki gösterdi.

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10 May 2024 - 21:37 Ankara- Gündem

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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