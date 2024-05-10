MUSKİ'de görev değişimi

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Yılmaz Şengül, emeklilik dilekçesi veren Baki Ülgen'den görevi devraldı.

Görevi devreden Baki Ülgen, Yılmaz Şengül'e başarılar diledi.



"HER TÜRLÜ OLUMSUZLUĞUN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ"

Yılmaz Şengül, “Öncelikle bugüne kadar Muğla’ya önemli hizmetleri olan kurucu Genel Müdürümüz Baki Ülgen’e emeklerinden dolayı çok teşekkür eder bundan sonraki yaşamında mutluluklar dilerim.

Su ve kanalizasyon konularında uzun yıllardır farklı görevlerde önemli deneyimler kazandım. Türkiye’nin önemli kurumlarında yöneticilik yaptım. Son olarak Türkiye’nin en önemli kentlerinden biri olan Başkentimizde su idaresinin Genel Müdür Yardımcılığı görevini ifa ettim. Şimdi de sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’ın takdirleri ile MUSKİ Genel Müdürlüğü görevini devralıyorum. Bundan sonraki süreçte en önemli hedefimiz Dünyanın içinde bulunduğu kuraklığın Muğla’da ki etkilerini azaltmak ve vatandaşlarımıza kesintisiz içme suyu sağlamak olacak. Ayrıca dünyanın en güzel doğasına ve denizine sahip şehirlerinin başında gelen bu güzel kentin korunması için çevreye duyarlı projeler üretecek atıksuyun doğaya verebileceği her türlü olumsuzluğun önüne geçmek için var gücümüzle çalışacağız. Bugüne kadar yönetim şeklimiz her zaman şeffaf, emeğin değerini bilen, ihtiyaçlara göre şekillenen, anında çözüm üretebilen, hızlı refleks gösteren, liyakat esaslı bir yönetim şekli oldu ve bu anlayışla devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

YILMAZ ŞENGÜL KİMDİR?

Yılmaz ŞENGÜL, 1977 yılında Ankara’da doğdu. 1994 yılında Çankaya Lisesi’nden, 1998 yılında ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.

1998-2001 yılları arasında özel sektörde içme suyu ve atık su arıtma tesisleri ile altyapı sistemlerinin uygulama projelerinde proje mühendisi olarak çalıştı.

Memuriyete 2001 yılında Tekirdağ Çevre İl Müdürlüğü’nde başladı. 2002-2011 yılları arasında Ankara Çevre ve Orman Müdürlüğü’nde ÇED Uygulamaları ile Çevre Denetimi konularında çalışmalarını sürdürdü.

2011-2015 yılları arasında Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde ÇED Şube Müdürü olarak görev yaptı.

2015-2019 yıllarında ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Atıksu Teknolojileri ve Proje Şubesi’nde Çevre Mühendisi olarak görev yaptı.

01.11.2019 – 01.03.2021 tarihleri arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 1. Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanı, 01.03.2021 – 29.04.2022 tarihleri arasında Bilgi İşlem Dairesi Başkanı olarak görev yapmıştır.

29.04.2022 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nde Genel Müdür Yardımcılığına atanmıştır.