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Afyon'da Suriyeli Çoban Türk Çiftçiyi öldürdü

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde eski bir zabıta amiri ve çiftçi olan Mehmet Akşit (56), yanında çalışan Suriyeli çoban M.M. tarafından bıçakla boynundan yaralandı. Eve dönüp eşinden yardım isteyen Akşit, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Afyon'da Suriyeli Çoban Türk Çiftçiyi öldürdü
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Olay, dün akşam saatlerinde Sandıklı'ya bağlı Örenkaya köyü Kır mevkiinde meydana geldi. Emekli zabıta amiri olan ve çiftçilikle uğraşan Mehmet Akşit, yanında çoban olarak çalışan Suriyeli M.M. ile iş konusunda tartıştı. Mehmet Akşit traktörle tarlasını sürerken, aracın üzerinde bulunan M.M.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. M.M. hızla olay yerinden kaçarken boynundan yaralanan Mehmet Akşit ise çiftlik evine giderek, çobanın kendisini bıçakladığını söyledi. Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülen Mehmet Akşit, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından Mehmet Akşit'e ait elektrikli motosikletle kaçan şüpheli M.M.'nin yakalanması için jandarma ekipleri geniş kapsamlı inceleme başlattı. Jandarmanın dron ile dağlık alanda yaptığı arama çalışması sonrası yakalanan M.M. gözaltına alındı. Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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10 May 2024 - 20:23 DHA Afyonkarahisar- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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