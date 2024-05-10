Iğdır Jandarma Aranan Şahısları Yakalamaya Devam Ediyor
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mercek-6 operasyonları kapsamında faaliyetlerine devam ediyor.
Konuyla ilgili olarak Jandarmadan yapılan açıklamada, “Iğdır il jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında hakkında yakalama kararı bulunan şahıslar hakkında yapılan operasyonlar sonucu 46 şahıs yakalanmış bu şahıslardan 15’i tutuklanmış 31 şahıs adli makamlarca ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakılmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak maksadıyla Iğdır il jandarma Komutanlığınca suç ve suçlularla mücadele kapsamında faaliyetlere kararlılıkla devam edilmektedir” dedi.
__Mehmet Bayat / Iğdır__
Not: resim temsilidir..
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.