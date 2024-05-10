Iğdır AKP Milletvekili Cantürk Alagöz, Köy Okullarında Çocuklarla Buluştu

Iğdır AK Parti Milletvekili Cantürk Alagöz, Iğdır ziyaretleri kapsamında Kasımcan ve Oba köylerini ziyaret etti.

Milletvekili Cantürk Alagöz, bu köylerde okulları da ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti, forma ve top hediye etti. Kasımcan ve Oba’da köyde yaşayan vatandaşların sorunlarını da dinleyen Cantürk Alagöz, sorunların çözümü için talimatlar verdi.

Vatandaşlarla zaman geçirmekten dolayı büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Milletvekili Cantürk Alagöz, “Kasımcan ve Oba Köyümüzdeki İlkokullarımızı ziyaret ederek geleceğimizin umudu pırıl pırıl çocuklarımız ve emektar öğretmenlerimizle sohbet etme fırsatı bulduk. Ziyaret ettiğimiz köylerimizdeki vatandaşlarımızın sorunlarını ve taleplerini de dinleyerek onlara çözüm üretmeye çalıştık. Eğitim ve öğretim çağındaki çocuklarımızın tüm ihtiyaçlarını takip ederek evlatlarımız için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” dedi.