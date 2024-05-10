Cantürk Alagöz " Takımımla ve Şehrimle Gurur Duyuyorum"

AK Parti Iğdır Milletvekili aynı zamanda Alagöz Holding Iğdır Spor Kulübü Başkanı Cantürk Alagöz, 1-0 kazanılan İskenderun spor maçının ardından çok sevinçli olduğunu belirten Başkan Alagöz, “Iğdır’ın isminin daha fazla duyulması için 4 yıldır spora ve başka alanlara ciddi yatırımlar yapıyorum. Bu yıl da sezon başında Iğdır Spor olarak hedefimizi 1. Lig olarak belirledik. Play-off’lara İskenderun’u yenerek iyi bir başlangıç yaptık. Şimdiki rakibimiz Anagold 24 Erzincanspor’u da eleyerek 1. lige bir adım daha yaklaşmak istiyoruz. Iğdır’ımıza yaşattığı bu güzel duygular için takımımıza teşekkür ediyor, oyuncularımızın gözlerinden öpüyorum. Başta bizi bu yolda yalnız bırakmayan taraftarımız olmak üzere teknik ekip ve kulüp yöneticilerimize, çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. 1. Lig yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz ve bu yoldan Asla Vazgeçemeyeceğiz. Şehrimle ve takımımla gurur duyuyorum. İyi ki varsınız!” dedi.

__Mehmet Bayat__ / Iğdır