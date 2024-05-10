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Birleşmiş Milletler, Filistin'in tam üyeliğini kabul etti

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Filistin'in tam üyeliğini kabul etti.

Birleşmiş Milletler, Filistin'in tam üyeliğini kabul etti mask

BM Genel Kurulu, Filistin'in BM üyeliğinin BM Güvenlik Konseyi'nde yeniden ele alınması ve gözlemci statüsünde bulunan Filistin'e ek bazı haklar tanınması talep edilen karar tasarısını onayladı.

Ayrıntılar geliyor...

# fılıstın, BM, tam uyelık

10 May 2024 - 18:43 Ankara- Dünya

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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