Birleşmiş Milletler, Filistin'in tam üyeliğini kabul etti

BM Genel Kurulu, Filistin'in BM üyeliğinin BM Güvenlik Konseyi'nde yeniden ele alınması ve gözlemci statüsünde bulunan Filistin'e ek bazı haklar tanınması talep edilen karar tasarısını onayladı.
Ayrıntılar geliyor...
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Filistin'in tam üyeliğini kabul etti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.