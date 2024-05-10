Leyla Gencer vefatının 16. yılında anıldı

İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen 'Don Giovanni' Operası, 20. yüzyılın en önemli sopranolarından birisi olarak tanınınan Leyla Gencer'in vefatının 16. Yılına ithafen AKM'de sahnelendi. Gecenin başında İDOB Başrejisörü Caner Akın konuşma yaptı. Leyla Gencer'in yurtdışında ulaştığı büyük başarılardan bahseden Akın, Gencer'in ülkesini Avrupa'da gururla temsil ettiğinden, kendi asli milliyetini her zaman hatırlayan, hatırlatan ve savunan bir sanatçı olarak köklerini hiçbir zaman inkâr etmeyen bir Cumhuriyet kadını ve sanatçısı olduğunu belirtti.

" TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN YETİŞTİRDİĞİ EN BÜYÜK DEĞERLERDEN BİRİ"

Leyla Gencer'in dünya sanat tarihine iz bıraktığını belirten Akın, "Leyla Gencer'in tutkusu, operaya, güzel şarkı söylemeye karşı hiç kaybetmediği aşkı, sanat ve hayat içindeki duruşu, bir eseri yorumlarken öncesi ve sonrasında gösterdiği titizlik, disiplin ve hassasiyeti onun yeni gelen kuşaklar üzerinde büyük bir etkisi vardır ve var olmaya devam edecektir. 4 Mart 1956 yılında Ankara Devlet Opera ve Balesi, Mozart'ın başyapıtı Don Giovanni'nin Türkiye'deki İlk Temsili ile sanatseverlerle buluştuğunda Leyla Gencer, Donna Anna rolünü Suna Korad ile dönüşümlü olarak oynamıştır. Bugün 9 Mayıs 2024. Bu akşam sanatseverlerimizle buluşacağımız Don Giovanni temsilimizi duayen sanatçımız, hocamız, yol göstericimiz ve Türkiye Cumhuriyeti'nin yetiştirdiği bu en büyük değerlerden biri olarak Devlet Sanatçısı unvanını gururla taşımış olan, 20. yüzyıl opera dünyasına damgasını vuran ve geniş repertuvarı, lirik sopranodan dramatik kolorature uzanan bir yelpazede 72 role can veren Leyla Gencer'e ithafen gerçekleştiriyor ve değerli anısı önünde saygıyla eğiliyoruz" ifadelerini kullandı. Aytaç Manizade'nin sahneye koyduğu eserde İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrasını İbrahim Yazıcı yönetti. Eserin dekor tasarımı Efter Tunç, kostüm tasarımı Serdar Başbuğ, ışık tasarımı ise Kemal Yiğitcan imzalı. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Korosunu Volkan Akkoç yönetiyor, eserdeki hareket düzeni ise Alper Marangoz'a ait. Temsilde; Don Giovanni rolünde Caner Akgün; Leporellorolünde Göktuğ Alpaşar; Donna Anna rolünde Özgecan Gençer; Donna Elvira rolünde Nesrin Gönüldağ; Don Ottavio rolündeUfuk Toker; Zerlina rolünde Aslı Ayan; Masetto rolünde Alp Köksal; II Commendatore rolünde Umut Tingür sahnedeydi.