47 yıl hapisle yargılandığı davada beraat

Edirne'de oturan ve 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak yaymak' suçundan tutuklanan Şükrü Benli, iddiaya göre; tahliyesinin ardından Bulgaristan'da kaçırılarak alıkonuldu. Daha sonra kurtulan Benli, azmettiricinin dönemin Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan olduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. Soruşturma kapsamında O.K., Ş.G. ve S.A. tutuklanırken, S.Y.'nin tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Başkan Gürkan ise 75 bin TL kefaletle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kendi kişisel verileri de paylaşıldığı için şikayetçi- şüpheli olan Gürkan hakkında 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma' ve 'Nitelikli cinsel saldırı' suçlarından 50 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

GÜRKAN HAKKINDA 47 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Edirne 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2020 yılının Aralık ayında görülen duruşmada O.K., Ş.G. ve S.A. 21 ay cezaevinde kaldıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Davanın geçen yıl ekim ayında görülen 8'inci duruşmasına, Türkiye'ye gelerek teslim olan firari sanık M.T. de katıldı. 11'inci duruşmada sanık M.T. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Geçen yıl aralık ayında görülen 16'ncı duruşmada ise savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Belediye Başkanı Gürkan'ın 'Nitelikli cinsel saldırı suçuna azmettirmekten' en az 18 yıl, 'Nitelikli yağma suçuna azmettirmekten' 10 yıldan 15 yıla ve 'Nitelikli hürriyetinden yoksun kılma suçuna azmettirmekten' ise 4 yıldan 14 yıla kadar olmak üzere toplam 32 yıldan 47 yıla kadar hapsi istendi. Mütalaada, diğer sanıklar M. T., Ş.G., S.A., S.Y. ve O. K.'nin 'Birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma', 'Nitelikli cinsel saldırı' ve 'Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından ayrı ayrı cezalandırılması talep edildi.

Toplam 7 sanıklı davanın 18'inci duruşması, Edirne 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada Recep Gürkan ile tutuksuz diğer 6 sanık yer almadı. Mahkeme heyetinin son savunmaları için söz verdiği sanık avukatları, müvekkillerinin tahliyesini talep etti.

GÜRKAN'A BERAAT

Mahkeme heyeti, verilen aranın ardından kararını açıkladı. Heyet, 'Nitelikli cinsel saldırı', 'Nitelikli yağma', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından yargılanan Recep Gürkan'ın, söz konusu suçlarla ilgili soyut iddia dışında şüpheden uzak, mahkumiyete yeterli, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gerekçesiyle baraatine karar verdi.

TUTUKSUZ 5 SANIĞA 12'ŞER YIL HAPİS CEZASI

Mahkeme ayrıca, tutuksuz sanıklar M.T., O.K, S.Y., S.A., Ş.B. ve yurt dışında bulunan Şükrü Benli ile ilgili kararını da açıkladı. Mahkeme heyeti, cinsel saldırı suçundan beraat verdiği M.T., O.K, S.Y., S.A. ve Ş.B.'nin TCK'nın 96/1 maddesi uyarınca eziyet suçundan ayrı ayrı 4 yıl, 'Cebir kullanılmak sureti ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise ayrı ayrı 4 yıl cezalandırılmalarına karar verdi. Suçun silahtan sayılan eter maddesinin kullanılarak işlendiği gerekçesiyle cezayı 1 kat arttıran heyet, sanıkların 'Cebir kullanılmak sureti ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan aldıkları cezayı 8 yıla çıkardı. Tutuksuz 5 sanık toplam 12’şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Öte yandan hakkında yakalama kararı bulunan ve yurt dışında yaşayan Şükrü Benli’ye de şantaj suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.