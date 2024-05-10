Malatya'da feci kaza: 3 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde ilçenin Bulgurlu Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı yöne giden H.V. yönetimindeki 44 ACY 482 plakalı kamyonet, H.Ü. yönetimindeki 44 AEZ 753 plakalı otomobil ve E.Y. idaresindeki 44 AZ 606 plakalı kamyon kazaya karıştı. Kazada, 3 sürücü yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapanan yol, bir süre sonra tek yönlü kontrollü olarak trafiğe açıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.