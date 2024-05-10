ANKARA’DA EN İYİ KEBAP PİŞİRME YARIŞMASI

Ankara’da Liseler Arası 6. Geleneksel Türk Mutfağı Kebap Yarışması ve Gençlik Şöleni büyük bir coşku ve heyecanla gerçekleşti. Gazi Mesleki Eğitim Merkezi’nde düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrencilere ve öğretmenlerine ödülleri takdim edildi.

Ankara’da 26 okulun katıldığı en iyi kebap pişirme yarışmasında birinciliği Etlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ikinciliği Gazi Mesleki Eğitim Merkezi ve üçüncülüğü de ise Batıkent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri kazandı.

Gazi Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Ali Altuntaş, programın açılış konuşmasında; “Amacımız

yarışmak ya da beceri ölçmek değil, sadece ve sadece bir heyecan yaratmak, kaynaşma sağlamak. Bu anlamda katılım gösteren 26 okulumuzun yönetimini, öğretmen ve tüm yarışmacı öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Programımıza destek sağlayan ANKESOB’a bağlı tüm odalarımıza ve maddi manevi desteğini esirgemeyen MEB teşkilatımızın tüm birimlerine, yanımızda olan, katılım gösteren herkese çok teşekkür ediyorum.”dedi.

“Gelecek, bugünden iyi yetişmiş gençlere emanet”

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) Başkan Vekili Hüseyin Arda konuşmasında.”Gelecekte başarılı birer meslek sahibi olacaklarına inandığımız gençlerimizin vizyonlarına ve heyecanlarına, enerjilerine şahit olduk. Ülke ekonomimizin ihtiyacı olan en önemli şeylerden biri, iyi yetişmiş, kalifiye iş gücüdür. Ülkemizin fen ve sosyal bilimler gibi birçok disiplin ve branşa ihtiyacı olmakla birlikte işgücü piyasalarının ihtiyaç duyduğu geleceğin meslek sahiplerini, esnaf ve sanatkarlarını yetiştiren meslek liseleri ve mesleki eğitim merkezleri bu anlamda bizim olmazsa olmazımızdır. Buralarda ilgi ve yeteneklerine uygun eğitim alan öğrencilerin iyi yetişmesi ülkemizin kalkınması, gelişmesi bakımından büyük önem taşımaktadır. “dedi

Madalyalar verildi

ANKESOB Başkan Vekili Hüseyin Ar, Çırak Eğitim ve Öğretim Vakfı Başkanı İbrahim Karakoç, MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü İşyeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanı Süleyman Akgül, Ankara Eğitim Müfettişleri Başkanı Turgut Çolak, Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdür V. Ayhan Hoş ve Şube Müdürü Erkan Tuzsuz ile ANKESOB Genel Sekreter V. Erdoğan Özen, Ankara Pastacılar Tatlıcılar ve Şekerciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Kahveci ve Ankara Yufkacılar ve Kadayıfçılar Esnaf Odası Başkanı Akın Yüksel tarafından 26 okuldan katılımcı tüm öğrenci ve öğretmenlerine katılım belgeleri ile madalyaları takdim edildi.

Jürinin değerlendirmesi sonucunda; Ankara İli Liseler Arası 6. Geleneksel Türk Mutfağı Kebap

Yarışması’nın birincisi; Etlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ikinci; Gazi Mesleki Eğitim Merkezi ve yarışmanın üçüncüsü ise Batıkent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri oldu. Dereceye giren öğrencilere ve öğretmenlerine başarı belgeleri, madalya, kupa ve ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.