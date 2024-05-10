Emekli perişan durumda

CHP' Uşak Milletvekili Ali Karaoba, TBMM Genel Kurulunda Emeklilerin sorununa dikkat çekti. CHP'li Karaoba, AKP’nin seçim kazanmak için plansızca hazırladığı yasalardan, çok maaşlı bürokratlardan ve vergi borcu affedilen şirketlerin emeklinin hakkı olan kaynağı tükettiğine vurgu yaparak “ Bir yanda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Kamuda tasarruf, harcama kontrolü, israfa son." Diyor. Diğer tarafta; *THY Genel Müdürü’nün aylık maaşı 1 milyon 400 bin TL. Boğaziçi Üniversitesi’nin atanmış Rektörü kendi maaşı yetmiyormuş gibi Turkcell yönetim kurulu üyeliğiyle fazladan 150.000 TL aylık maaş alıyor. Kur korumalı mevduata ve yandaşın vergisini silmeye harcadığınız kaynakları emeklilerimize verseniz bugün başka şeyler konuşuyor olurduk!” dedi.

SİZ HALKTAN KOPTUNUZ!

Cumhuriyet Halk Partisi Uşak Milletvekili Dr. Ali Karaoba, Meclis Kürsüsündeki konuşmasında Kamu kaynaklarını sömürerek, 2-3 yerden maaş alıp lüks içinde yaşayanların emeklilerin sorunlarını çözemeyeceğine değinmiştir. Emeklilerimizin, gençlerimizin, memurumuzun, işçilerimizin, esnafımızın, çiftçimizin hükümetten sadaka ya da imtiyaz istemediğini dile getiren Karaoba “Artık halkımızı “aynı gemideyiz” yalanlarıyla kandıramazsınız!” diyerek AKP’li bürokratların lüks ve şatafat içindeki hayatına da vurgu yapmıştır.

UŞAK MİLLETVEKİLİ OLARAK, TÜM UŞAKLI EMEKLİLER ADINA BUNU YÜCE MECLİSİMİZDEN TALEP EDİYORUM!!”

Kurban Bayramı öncesi emeklilerimizin yaşadığı sorunlara değinen Karaoba Diyanet’in bu yıl vekaletle kurban kesimini 11 bin 750 TL olarak açıkladığını, vatandaşımız en düşük emekli maaşının tamamını ortaya koymasına rağmen bütün ay başka hiçbir şey yapmasa bile kurbanını kesemeyeceğini söyleyerek “2018 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nin baskısıyla başlayan ikramiye uygulamasında bayram ikramiyesi 1000 TL, yurtiçi kurban bedeli ise 850 TL idi. 6 yılda geldiğimiz noktada emeklilerimiz bırakın ikramiyeyi, maaşlarıyla bile kurban kesemez haldeler. 4 emekli ikramiyesi ancak 1 küçükbaş kurbanlık alabiliyor!” demiştir.

Konuşmasının son kısmında Mustafa Kemal Atatürk’ün sözlerinden alıntı yapan Karaoba, CHP olarak Türkiye’deki bütün emeklilerin ve onlara destek vermek isteyen herkesi 26 Mayıs Ankara Büyük Emekli Mitingine davet etti.

''Bir milletin yaşlı vatandaşlarına ve emeklilerine karşı tutumu; o milletin yaşama kudretinin en önemli kıstasıdır. Geçmişte çok güçlüyken, tüm gücüyle çalışmış olanlara karşı minnet hissi duymayan bir milletin, geleceğe güvenle bakmaya hakkı yoktur.'' Mustafa Kemal