MAMAK’TA TRAFİK EĞİTİM PARKI’NDA YOĞUN MESAİ

Trafik Haftası kapsamında bu yıl “Hayatla Yarışılmaz” sloganıyla etkinlikler düzenlendi. Mamak Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda trafik haftası dolayısıyla yoğunluk yaşandı. Birçok okul ve kurum, trafik haftasında çocukların trafik bilinci kazanmaları için Mamak Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı’na ziyarette bulundu.

Bu okullardan birisi de Türkan Yamantürk İlkokulu. İlkokul birinci sınıf öğrencileri; önce teorik sonra da akülü araçlarla uygulamalı ders aldı. Minik Burçak, trafikte hız yapan şoförleri uyardı; Ahmet ise kırmızı ışığın önemine dikkat çekti. Yaya geçidini, yaya yolunu da kullanan minikler, trafik kurallarına tam duyarlılıkla parkuru tamamladı.

“Trafik bilincinin oluşmasını hedefliyoruz”

Mamak Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı Sorumlusu Mustafa Ateş, “Trafik Eğitim Parkımızda çocuklarımızda trafik bilincinin oluşmasını hedefliyoruz. Eğitimlerimiz teorik ve uygulamalı olarak iki aşamadan oluşuyor. Biz burada esas olarak içerideki teorik eğitimi çok önemsiyoruz. Çocuklar için ise uygulamalı eğitim daha cazip geliyor. Verilen eğitimler sonunda çocuklarımız sertifika almaya hak kazanıyor” dedi.

Ateş, Trafik Eğitim Parkı’nı ziyaret için belirli şartların olduğunu söyleyerek “5 ila 9 yaş arası çocuklarımızı burada misafir edebiliyoruz ve muhakkak randevu alınmalı. Aynı zamanda bireysel başvuruları kabul edemiyoruz. Trafik Eğitim Parkımızı ziyaret etmek isteyenler, en az 8 kişilik gruplar halinde randevu alarak parkımızı ziyaret edebilir” diye konuştu.

15 BİN 864 ÖĞRENCİYE TRAFİK EĞİTİMİ VERİLDİ

Trafik bilincinin küçük yaşlarda kazandırılması amacıyla kurulan Mamak Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı’na gelen minikler, hem teorik hem de uygulamalı eğitimle trafik kurallarını öğrenerek pekiştiriyor.

Parkurda, eğitim binası ve kafeterya ile temsili olarak hastane, yaya üst geçidi, banka, okul, belediye binası, yol ve kavşaklar, trafik ışıkları, işaret ve levhalar bulunuyor. Minyatür bir şehir merkezinde tura çıkan minikler, akülü araçlarıyla trafikte neler yapılması gerektiğini uygulayarak öğreniyor.

2021 yılında hizmet vermeye başlayan Mamak Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı’na bugüne kadar 327 okul ve kurum ziyarette bulundu. 15 bin 864 öğrenciye teorik ve uygulamalı trafik eğitimi verildi. 2023- 2024 eğitim öğretim dönemi içerisinde ise 132 okuldan 6 bin 858 öğrenci eğitime katıldı.