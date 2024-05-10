Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nda (KOSGEB) gerçekleştirilen KOBİ Ödülleri Töreni'nde konuştu. Bakan Kacır, mart ayı sanayi üretim endeksi istatistiklerini değerlendirerek, "Sanayimizde çarklar hız kesmeden dönmeye devam ediyor. Sanayi üretimi mart ayında yıllık yüzde 4,3 artış kaydetti. En fazla yükseliş yüzde 34,4 artan yüksek teknoloji üretiminde gerçekleşti. Bütün bu göstergeler 'Milli Teknoloji Hamlesi' hedeflerimizde doğru yolda ilerlediğimizin göstergesidir. Türkiye yüksek teknoloji ile katma değer üreterek yolda devam ediyor. Yine istihdam göstergeleri de yüzümüzü güldürdü. 2024 Mart ayı işsizlik verisi yüzde 8,6 oranıyla azalmaya devam etti. İşsizlik oranı geçtiğimiz yıl mart ayına göre 1,4 puan gerilemiş oldu. Gençlerdeki işsizlik oranı ise yüzde 15,1 seviyesiyle yaklaşık 12 yılın en düşük seviyesine geldi. Mart ayında istihdamımız 32,6 milyon düzeyine gelirken yüzde 49,5'a ulaşan istihdam oranımızda artışını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

'EKONOMİMİZ 14 ÇEYREKTİR KESİNTİSİZ BÜYÜYOR'

Dünyanın küresel bir krizden geçtiği dönemde Türkiye'nin; yatırım, istihdam, üretim, icat ve ihracat rotasında kalkınma yolculuğuna emin adımlarla devam ettiğini belirten Kacır, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak hayata geçirdiğimiz program ve projelerle; araştırma ve inovasyon ekosistemi, planlı sanayi alanları, girişimcilik kültürü ve nitelikli insan kaynağıyla güçlü ve müreffeh Türkiye’yi inşa ediyoruz. Göstergeler de dijitalleşen dünyada, pazar değil, yüksek teknoloji ve katma değer üreten öncü Türkiye için attığımız adımların doğruluğunu en açık şekilde kanıtlıyor. 2023 yılında ihracatımız deprem felaketine rağmen 255,8 milyar dolara yükselerek Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı. Ekonomimiz, 14 çeyrektir kesintisiz büyüyor. Milli gelirimizi 1 trilyon 118 milyar dolara çıkardık. İstihdam, 32,6 milyon kişi ile Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en yüksek düzeyine ulaştı. Elbette, ülkemizdeki işletmelerin yüzde 99'unu oluşturan, istihdamın yüzde 70,6'sını sağlayan, Ar-Ge harcamalarımızın yüzde 28,8'ini, ihracatımızın yüzde 31,6'sını gerçekleştiren KOBİ'lerimiz bu başarının mimarıdır, sahipleridir" dedi.

KOBİ’LERE 14 MİLYON LİRA DESTEK

Sanayinin, girişimlerin ve KOBİ'lerin yeşil dönüşümü için Dünya Bankası ile iş birliğinde, Türkiye'nin yeşil dönüşümdeki en kapsamlı ve en büyük bütçeye sahip çalışması olan 'Türkiye Yeşil Sanayi Projesi'ni başlattıklarını aktaran Kacır, şöyle konuştu:

"Program kapsamında KOSGEB'e ayrılan 250 milyon dolarlık finansmanla; KOBİ'lerin karbon ayak izlerini azaltmaya ve kaynak verimliliğini artırmaya yönelik yeşil dönüşüm planlarını gerçekleştirmeleri için kaynak sağlıyoruz. KOBİ'lerimizin kendi bünyelerinde güneş enerjisi sistemleri kurmaları için 14 milyon liraya kadar destek oluyoruz. Enerji, su ve ham madde verimliliği, sürdürülebilir ve iklime dayanıklı atık geri dönüşümüne yönelik yeşil dönüşüm projelerine ise 4 milyon liraya kadar katkı veriyoruz. Bu kapsamda 90'dan fazla KOBİ'mizi destekleme kararı aldık. Geçtiğimiz yıl yaşadığımız deprem felaketlerinde KOBİ'lerimizin yaralarını sarmak için Dünya Bankası ve Japonya Uluslararası İş Birliği Ajansı (JICA) ortaklığındaki Deprem Sonrası Ekonomik Canlanma Projesi'ni hayata geçirdik. Bugüne kadar bu program kapsamında 52 binden fazla işletmemize 16,8 milyar lira kaynak aktardık. Bölgenin ihyası ve inşası için yeni finansman kaynakları oluşturmaya devam edeceğiz. Evet, bugün KOSGEB; girişimcilikten kapasite geliştirme ve küresel rekabete kadar farklı alanlarda etkin destek ve hizmetleriyle, sel, yangın ve depremler gibi acil durumlarda yaraları saran programlarıyla, KOBİ'lerimizin iyi ve kötü gününde her daim yanında. KOBİ'lerimizin hizmetinde, emrinde"