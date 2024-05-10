“PARLAMENTO MUHABİRLERİ TARİHİ GÖREV YAPIYOR”

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde Parlamento Muhabirleri Derneği’nin (PMD) 60. Yılına özel olarak düzenlenen ödül törenine ev sahipliği yaptı. Tecrübeli parlamento muhabirlerinin yer aldığı törende meslek üstatlarına plaketleri takdim edilirken yeni üyelere rozetleri verildi. Törende konuşan Başkan Güner ilkeli, tarafsız ve dürüst haberciliğin, doğru bilgi ve doğru habere ulaşmanın yaşamsal öneme sahip olduğu bir dönemden geçildiğini belirterek, “Her zaman önemlidir ama her geçen günde daha zor koşullarda görev yapan ve bu görevi layıkıyla yerine getirmiş olan meslek büyüklerimin yanı sıra halen yerine getirmekte olan kıymetli parlamento muhabirlerimizle, basın mensuplarımızla birlikte olmaktan ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

Tarih yazmak tarih kadar önemli

Başkan Güner, parlamento mücadelesinin parlamentodan daha eski bir tarihe sahip olduğunun ve demokrasi açısından büyük önem taşıdığının altını çizerek, Parlamentoda yaşananların millete doğru aktarılması, tarihe doğru kayıtların geçmesi, parlamento muhabirlerimizin bugüne kadar üstlendiği görev kadar büyük ve önemlidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bir sözü vardı: “Tarih yazmak, tarih yapmak kadar önemlidir. Yazan yapana sadık kalmak durumundadır” diye devam eder. Bugün belki tarihçi sıfatıyla tarih yazmıyorsunuz ama tarihçilere çok önemli kaynaklar ve eserler bırakmak konusunda bence en büyük görevi sizler üstleniyorsunuz. 60 yıllık köklü tarihi bulunan Parlamento Muhabirleri Derneğimiz, demokrasinin kesintiye uğradığı dönemlerde bile bu görevi yerine getirmekten vazgeçmedi. Bundan sonra da vazgeçmeyeceğine yürekten inanıyorum” dedi. Güner, gazeteciliğin suç sayılmadığı, basının sansür edilmediği özgür günlerde buluşma dilekleriyle konuşmasını tamamladı.

Deneyimli muhabirlere plaket

Parlamento Muhabirleri Derneği Başkanı Kemal Aktaş da derneğin kuruluşunun 60. yılını kutladığı konuşmasında, katkılarından dolayı Çankaya Belediyesine ve Başkan Güner’e teşekkür ederek plaket sundu. PMD yönetimiyle hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Güner, 20 yılını dolduran Aydoğan Kılınç, Adem Altan, Akif Bülbül, Ali Eke Yılmaz ve Ali Obuz’e plaketlerini taktim etti.