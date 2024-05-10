Bölgesel Ar-Ge Ekosistemi Hedefleyen Serhat Teknopark’ta Doluluk Oranı Yüzde 80’e Ulaştı!

Üniversite ile sanayi arasında iş birliğinin güçlendirilmesi ve katma değeri yüksek ürünlere yönelik Ar-Ge çalışmalarının yapılabilmesine imkân sağlayacak bölgesel ekosistemi oluşturmayı hedefleyen Serhat Teknopark, kuruluşunun ikinci yılında %80 doluluğa ulaştı.

Bölgede altyapı, araştırma tesisleri ve disiplinler arası iş birliklerini teşvik eden destekleyici bir ekosistem sağlayan Serhat Teknopark, kuruluşunun birinci yılında toplam 19 firma ve 22 projenin hayata geçirilme sürecini başlattı.

Serhat Teknopark, büyümeye devam ederken bölgesel ekonomik kalkınmanın katalizörü rolünü daha da güçlendirmeyi hedefliyor. Serhat Teknopark, inovasyonu ve teknolojik ilerlemeyi teşvik eden sağlam bir ekosistem yaratmak için akademik kurumlar, sektör liderleri ve devlet kurumlarıyla ortaklıklarını genişletmeyi de sürdürüyor.

Serhat Teknopark; uzman kadrosu, Teknoloji Transfer Ofisi, SERglobe Kuluçka merkezi ve S-LAB Prototipleme Atölyesi hizmetleri ile ar-ge projelerinizi bekliyor.

“Bölgedeki Ar-Ge Ekosistemimizin Hızla Geliştiğinin Bir Göstergesidir”

Konuya ilişkin bir açıklamada bulunan Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Serhat Teknopark’ın kısa sürede yakaladığı başarıya dikkat çekti.

Rektör Alma sözlerinin devamında ise, "Serhat Teknopark'ın kuruluşunun ikinci yılında %80 doluluğa ulaşması, bölgedeki Ar-Ge ekosistemimizin hızla geliştiğinin bir göstergesidir. Üniversite olarak sanayi ile iş birliğini güçlendirmek ve katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesine destek olmak amacıyla Serhat Teknopark'ı kurmuştuk. Şimdi ise gördüğümüz başarı, bu hedeflerimize ne kadar doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Teknoparkımız, bölgesel ekonomik kalkınmanın önemli bir itici gücü olmaya devam edecek. Bu başarıda emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim. Gelecekte de daha fazla inovasyon ve teknolojik ilerleme için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.