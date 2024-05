"Gazze'de günde 63 kadın ölüyor"

AK Parti'li Ayşe Keşir, Anneler Günü vesilesi ile parti genel merkezi önünde partili kadınlarla Gazzeli kadınların durumuna ilişkin açıklama yaptı. Keşir, Gazze'de yaşananlar nedeniyle anne olmanın çok zor olduğunu belirterek, "Biz bugün okuldan gelecek çocuklarımız, Gazzeli anneler ise çocuklarına verecek bir lokma ekmeği bekliyor. Bizler karışmasın diye çocuklarımızın defterlerine, kitaplarına isim yazarken, Gazzeli anneler ise cesetleri teşhis edilebilsin diye çocukların kollarına isim yazıyor. Bir kadın, bir anne olarak çok net ifade ediyorum; her can tek, her can biricik ve bir cana kıyan tüm insanlığa kıymış gibidir" ifadelerini kullandı.

'60 BİN HAMİLE KADIN RİSK ALTINDA'

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 34 bin 683 kişinin öldüğünü, 78 bin 18 kişinin yaralandığını aktaran Ayşe Keşir, "Birleşmiş Milletler Raporu'na göre, Gazze'de 9 bin kadın öldü. Günde ortalama 63 kadın hala ölüyor ve bunların 37'si anne. Kayıp ve akıbeti bilinmeyen kadınların sayısı ise 2 bin 100. Sağ kalan ve yaşam savaşını sürdürmeye, çocukları için hayata tutunmaya çalışan kadınlar, anneler var. Filistin'de sağlık sisteminin çökmesi nedeniyle yaklaşık 60 bin hamile kadın risk altında, her gün 180 anne ölümle burun buruna doğum yapıyor. Zor şartlar altında ölümle burun buruna yaşamak ve yetersiz beslenme nedeniyle erken doğum yapan, sütü kesilen anneler var. Filistin'de her 5 kadından 4'ü aile bireylerinden en az birinin üst üste iki öğün yiyemediğini ifade ediyor. Çocuklar, annelerinin gözü önünde eriyor" diye konuştu.

'ANNELER BİTMEDEN DİRENİŞ BİTMEZ'

Keşir, İsrail'e ateşkes çağrısında bulunarak, "İsrailli yetkililere soruyorum; 'Vadedilmiş topraklar' hedefinizi, hayattan kopardığınız annelerin ve çocukların bedenleri üzerine mi inşa edeceksiniz? 2 çocuğu şehit edilen Gazzeli kadın soruyor, 'Hasan ve Bera'nın suçları neydi, ne günah işlediler?' diye. İşte o anneler için biz de soruyoruz; 'Suçları neydi?' Şehit edileceğini bile bile çocuk doğuran Gazzeli anneler için susmuyoruz. Yaşanan tüm zulme, acıya rağmen, eşini, evladını, ailesini kaybetmesine rağmen çocukları için ülkesi için dimdik ayakta duran Filistinli anneler er ya da geç kazanacak. Anneler bitmeden direniş bitmez" dedi.