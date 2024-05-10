Öğretmenler kalem kırıp, kanlı önlükle eylem yaptı

İstanbul'da lise müdürü İbrahim Oktugan’ın Y.K. (17) adlı öğrenci tarafından öldürülmesi, Şanlıurfa’da öğretmenler tarafından protesto edildi. Öğretmenler, kalem kırıp İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasına temsili olarak kanlı önlük astı.
Şanlıurfa’da öğretmenler bağlı oldukları eğitim sendikaları öncülüğünde, eğitimcilere yönelik şiddeti protesto etmek amacıyla 1 günlük iş bırakarak eylem yaptı. Abdülkadir Karahan Kütüphanesi önünde toplanan öğretmenler, 'Öğretmene yönelik şiddete dur de' yazılı tişörtler giyerek, kırmızıya boyanmış beyaz önlükle şiddeti protesto etti. Yürüyüş boyunca 'Şiddete hayır', 'Öfkeliyiz, yastayız susmayacağız', 'Şiddetsiz güvenli okullar istiyoruz' sloganları attı. Vatandaşlar da yürüyüşe destek verdi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde son bulan yürüyüş sonrası öğretmenler temsili olarak kanlı önlüklerini binanın kapısına astı.
Eğitim- Bir Sen de Ahmet Bahçıvan İş Merkezi’nde protesto gösteri düzenledi. Burada toplanan öğretmenler adına Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı İbrahim Coşkun, yaşanan olayı kınayan açıklama yaptı. Grup, yanlarında getirdikleri kalemleri kırıp pankartların üzerine bıraktı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.