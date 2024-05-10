Öğretmenler, eğitimde şiddete karşı yürüdü

İstanbul Eyüpsultan’da özel bir lisede okul müdürü olan İbrahim Oktugan’ın, Irak asıllı lise öğrencisi Y.K.’nin silahlı saldırısında hayatını kaybetmesinin ardından Bolu’da öğretmenler iş bırakma eylemi yaptı. Eğitim-İş, Eğitim-Sen ve Hürriyetçi Eğitim-Sen üyesi öğretmenler, İzzet Baysal Caddesi’nde toplanarak, ‘Artık yeter. Öğretmenlere yönelik şiddete ve öğretmenlerin katledilmesine hayır’ yazılı pankartla sloganlar eşliğinde yürüdü. Yaklaşık bin kişilik grup, Kent Meydanı’na geldiklerinde eylem için toplanan Memur-Sen üyesi grupla karşılaştı. Memur-Sen üyesi grup, yanlarından sloganlarla geçen grubu alkışlayarak destek verdi. Sendikalar, eğitimde şiddete karşı slogan attı.

Yürüyüş yapan grup, basın açıklamasını yapacağı meydana ilerlerken, Memur-Sen üyesi grup da İzzet Baysal Caddesi’ne doğru yürüyüşe geçti. İki grup da ayrı ayrı düzenlediği basın açıklamasının ardından dağıldı.