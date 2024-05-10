ABB'den duyuru! Kapalı olacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Başkent 153 çağrı merkezi hattının eğitim ve bilgilendirme hizmetleri kapsamında saat 13.00 ile 15.00 arasında kapalı olacağını duyurdu.

ABB tarafından yapılan paylaşım şu şekilde;