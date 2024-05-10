Miniklerden Anneler Günü hediyesi

Keçiören Belediyesi bünyesinde ücretsiz hizmet veren Çocuk Eğitim Merkezi’nde Anneler Günü’ne özel kutlama etkinliği düzenlendi. Okul öncesi atölyesinde eğitim alan minikler kendi elleriyle annelerine hediye hazırlayarak Anneler Günü sürprizi yaptı.
Yunus Emre Kültür Merkezi’nde düzenlenen Anneler Günü programında çocuklar hem gönüllerince eğlendi hem de annelerine kendi elleriyle hediye yaptı. Okul öncesi atölyesinde eğitim gören çocuklar etkinliğe anneleriyle birlikte katılarak çiçek buketi yaptı. Yaptıkları çiçek buketiniannelerine hediye eden çocuklar aynı zamanda öğretmenleri tarafından daha önce hazırlanan hediyeleri de annelerine verdi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.