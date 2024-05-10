27. Uçan Süpürge Kadın Film Festivali başladı

Çankaya Belediyesinin destekçisi olduğu 27. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali izleyicilerine kapılarını açtı. Devlet Opera ve Bale Sahnesi'nde, " Daha Fazlası, Daha Azı Değil: Sen Uçuşu Hatırla" temasıyla, oyuncu Şenay Gürler ve Yetkin Dikinciler'in sunuculuğunu yaptığı festival açılışına, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de katıldı. 27. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nde "Uçan Süpürge Onur Ödülü", sinema ve tiyatro oyuncusu Hatice Aslan'a verildi. "Bilge Olgaç Başarı Ödülü" de oyuncu Tülin Özen, yönetmen Ayşe Polat ve yapımcı Nida Karabol'a verildi. "Genç Cadı Ödülü"ne ise oyuncu Deniz İlhan layık görüldü.

HEM KADINLARI HEM DE CUMHURİYET'İ GÜÇLENDİRME VAKTİDİR

Festival açılışında konuşan Başkan Hüseyin Can Güner, "Cumhuriyet'in başkentindeyiz ve hepimizin hafızasında canlanacak olan bir kare vardır. 'Cumhuriyet'i biz böyle kazandık' diyen emektar, cefakar yurttaşlarımızın bir fotoğrafı vardır. Orada baktığınızda en ön saflarda kadınları göreceksiniz. Gerçekten de Cumhuriyet'in ilk yüzyılını ikiye ayırırsam önce kadınlar bu Cumhuriyet'in kurulması için çaba gösterdi, sonra da bu Cumhuriyet, kadınlara güç verdi, destek verdi. Şimdi Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da hem kadınları hem de Cumhuriyetimizi güçlendirme vaktidir. Bu amaçla 'daha fazlası, daha azı değil' diyerek önümüzdeki yıllarda da bu festivale destek olacağız ve yol arkadaşlığı yapacağız. Festivalde emeği geçen tüm kadınlara, vakfımıza, yöneticilerine, çalışma arkadaşlarımıza bugün burada bizleri yalnız bırakmayan siz değerli konuklara teşekkür ediyorum" diye konuştu. Başkan Hüseyin Can Güner'e teşekkür plaketini Uçan Süpürge Vakfı'ndan Aslı Koçak Arıhan takdim etti.

KADIN HAREKETİYLE GÜÇLENEN FESTİVAL

1998 yılında bu yana düzenlenen ve kadın emeğini görünür kılmak amacıyla çıktığı yolda kadın hareketiyle birlikte güçlenen Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, sinema sektöründeki kadınlar arasında bir iletişim ağı kurarak filmlerin görünürlüğünü sağlıyor. Afişini feminist karikatürist, editör ve hak savunucusu Aslı Alpar'ın hazırladığı ve Çankaya Belediyesinin yanı sıra Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kavaklıderem Derneği ve Sevda Cenap And Müzik Vakfı'nın da destek verdiği bu yıl 27'incisi düzenlenen festival, 9 – 16 Mayıs tarihleri arasında Devlet Opera ve Balesi'nde sinemaseverleri ağırlayacak.