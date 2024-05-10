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21 Yıl Sonra Eurovision Sahnesinde

Türkiye'yi Eurovision'da zaferle taşıyan Sertab Erener, 21 yılın ardından tekrar Eurovision sahnesine çıktı. İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen yarışmada, eski Eurovision yıldızları yarı finallerde sahne aldı. Erener, 'Everyway That I Can' şarkısını seslendirdi.

21 Yıl Sonra Eurovision Sahnesinde mask

Türkiye'yi Eurovision'da zaferle taşıyan Sertab Erener, 21 yılın ardından tekrar Eurovision sahnesine çıktı.

İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen yarışmada, eski Eurovision yıldızları yarı finallerde performans sergiledi. 9 Mayıs Perşembe gecesi gerçekleşen ikinci yarı finalde, Eurovision tarihinde birincilik elde etmiş kadın sanatçılar özel olarak konuk oldu. Bu özel gecede, Sertab Erener "Everyway That I Can" şarkısını seslendirdi.

21 YIL SONRA AYNI SAHNEDE!

Türkiye'yi Eurovision'da birinci yaparak zaferle taçlandıran Sertab Erener, 21 yıl sonra tekrar Eurovision sahnesine çıktı ve "Everyway That I Can" şarkısıyla izleyenleri bir kez daha büyüledi.

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10 May 2024 - 13:11 - Dünya

Mahreç  Zehra Önen

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