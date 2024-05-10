21 Yıl Sonra Eurovision Sahnesinde

Türkiye'yi Eurovision'da zaferle taşıyan Sertab Erener, 21 yılın ardından tekrar Eurovision sahnesine çıktı.

İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen yarışmada, eski Eurovision yıldızları yarı finallerde performans sergiledi. 9 Mayıs Perşembe gecesi gerçekleşen ikinci yarı finalde, Eurovision tarihinde birincilik elde etmiş kadın sanatçılar özel olarak konuk oldu. Bu özel gecede, Sertab Erener "Everyway That I Can" şarkısını seslendirdi.

21 YIL SONRA AYNI SAHNEDE!

Türkiye'yi Eurovision'da birinci yaparak zaferle taçlandıran Sertab Erener, 21 yıl sonra tekrar Eurovision sahnesine çıktı ve "Everyway That I Can" şarkısıyla izleyenleri bir kez daha büyüledi.