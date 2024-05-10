21 Yıl Sonra Eurovision Sahnesinde

Türkiye'yi Eurovision'da zaferle taşıyan Sertab Erener, 21 yılın ardından tekrar Eurovision sahnesine çıktı.
İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen yarışmada, eski Eurovision yıldızları yarı finallerde performans sergiledi. 9 Mayıs Perşembe gecesi gerçekleşen ikinci yarı finalde, Eurovision tarihinde birincilik elde etmiş kadın sanatçılar özel olarak konuk oldu. Bu özel gecede, Sertab Erener "Everyway That I Can" şarkısını seslendirdi.
21 YIL SONRA AYNI SAHNEDE!
Türkiye'yi Eurovision'da birinci yaparak zaferle taçlandıran Sertab Erener, 21 yıl sonra tekrar Eurovision sahnesine çıktı ve "Everyway That I Can" şarkısıyla izleyenleri bir kez daha büyüledi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.