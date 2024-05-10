"Yurttaşlarımızın yaşam kalitesini arttırmayı hedefliyoruz"

Çankaya Belediyesinin vatandaşların çeşitli kurslarla kendilerini geliştirmelerine imkan sağladığı Çankaya Evlerinin ortak yıl sonu sergisi sona erdi. Başkan Hüseyin Can Güner de Zübeyde Hanım Sosyal Tesisinde gerçekleşen sergiyi ziyaret etti. 6 Mayıs tarihinde başlayan ve Zübeyde Hanım, İsmail Cem, Yıldız, Maltepe, Birlik, Ayrancı, Nazım Hikmet, Sokullu, Karapınar, Mürsel Uluç, Emek, Hasan Ali Yücel, 100. Yıl, Cebeci, Dilekler ve 50. Yıl, Kırkkonaklar, Esat, Mimar Sinan, Bayraktar ve Bademlidere Çankaya Evlerinde eğitim alan kursiyerlerin eserlerinin yer aldığı sergi yoğun bir katılımla tamamlandı. Çankaya Halk Eğitim Müdürü Ali Yüzer eşliğinde sergiyi gezen Başkan Güner’e kursiyerler de büyük ilgi gösterdi.

SERGİDE EV SAHİBİ OLAN ÇANKAYA EVLERİDİR

Kursiyerlerin samimi ilgisiyle karşılanan Başkan Güner, sergide yaptığı konuşmada “Burada ev sahibi olan biz değil, Çankaya Evlerimizde eğitim alan kursiyerlerimiz ve aileleridir” diyerek kursiyerlerin çoğunluğunun kadın olmasından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi. Başkan Güner, “Bugün Çankaya Evlerimizde, Halk Eğitim merkezlerimizle işbirliği içerisinde yürüttüğümüz kurslarımıza katılan ve bu kurslarda ürettikleri el emeği göz nuru diyebileceğimiz eserlerini Çankayalılara tanıtan kursiyerlerimizin sergisinde sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyor hepinize saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum” dedi.

20 YIL ÖNCE ATILAN ÇANKAYA EVLERİ TOHUMU MEYVELERİNİ VERİYOR

Başkan Güner yaklaşık 20 yıl önce atılan Çankaya Evleri tohumunun yeşerdiğini, filizlendiğini, kökleştiğini ve yıllardır da meyvelerini verdiğini ifade ederek, “Çankaya Evlerimizde bugün 26 bin 800 yurttaşımızı 27 Çankaya Evimizde ağırlıyor, 116 branşta kurs ve eğitimler veriyor, böylelikle toplumun sosyal gelişimini destekliyor, komşularımıza da sağlıklı sosyal ilişkiler inşa edebilecekleri ortam ve imkanlar yaratıyoruz. Farklı yaş ve cinsiyetten, farklı sosyo-ekonomik kesimlerden yurttaşlarımıza eşit ve ücretsiz bir şekilde kamusal eğitim hizmeti ulaştırıyor, birçok kamu kurumu, sivil toplum kuruluşu ve üniversiteyle işbirliği yaparak yetişkinlere yönelik kurslarla hem kişisel gelişime katkı sunuyor hem de sosyalleşmelerine olanak sağlıyoruz” diye konuştu.

YURTTAŞLARIMIZIN YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRMAYI HEDEFLİYORUZ

Başkan Güner konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “Bir ulus için en önemli konu olan eğitimde özelleşmenin yaygınlaştığı, fırsat eşitliğinin rafa kalktığı bir dönemde Çankaya Evlerimizde LGS ve YKS sınavlarına hazırlanan öğrencilerimize kurs desteği veriyoruz. Ayrıca yine Çankaya Evlerimizde bulunan çalışma salonları ve kütüphanelerimizle de öğrencilerin konforlu bir ortamda ders çalışmalarına olanak sağlıyor, yine yurttaşlarımızı kitapla buluşturuyoruz. Yani bir bütün olarak sosyal, ekonomik ve siyasi sebeplerle tahrip edilen bir yaşamı hep birlikte onarıyor, yurttaşlarımızın yaşam kalitesini korumayı ve arttırmayı hedefliyoruz. Çankaya Belediyesi olarak yapılan tüm bu çalışmaların sonuçlarını görmek bize en büyük mutluluğu yaşatıyor. Kurslarımıza katılan yurttaşlarımızın el emeği göz nuru ürünlerini sergiledikleri tüm çalışmalar bizlere de büyük bir motivasyon kaynağı oluyor.”

BİRLİKTE ÜRETİP, YAŞAMI BİRLİKTE ÖRECEĞİZ

Belediyecilik anlayışı olarak yaşam boyu eğitim ilkesini benimsediklerini söyleyen Başkan Güner, Çankaya Evleri’nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çok kıymetli bir yer olacağını ifade ederek, “Birlikte üretip birlikte yaşamı öreceğimiz, böylesi etkinliklerin artarak çoğalacağı bir döneme hep beraber ‘Merhaba’ derken tüm kursiyerlerimize, ailelerine, kıymetli katılımcılara, işbirliği yaptığımız kurum ve kuruluşlara Halk Eğitim merkezimizin kıymetli yöneticilerine ve geçmişten bugüne Çankaya Evlerimize emek veren tüm yöneticilerimize ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, hepinize saygı ve sevgilerimizi sunuyorum” diye konuştu.