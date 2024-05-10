O ilde tarihi eser operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; tarihi eser kaçakçılığına yönelik sürdürdüğü çalışmalar sonucunda Yenişehir İlçesinde elinde bulundurduğu tarihi eserleri satmak için müşteri arayışında olan 1 kişiyi tespit ederek takibe aldı. Yapılan takip ve araştırma sonucunda operasyon düzenleyen ekipler şüpheli tarihi eser kaçakçısını yakalayarak gözaltına aldı. Kaçakçının depo olarak kullandığı yerde arama yapan jandarma; aralarında 7 adet anahtar, 2 adet Meryem Ana figürlü heykel, 2 adet mumluk ile 1 adet pusulanın da bulunduğu 74 adet tarihi objeye el koydu. El konulan tarihi eserler incelenmek üzere Mersin Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Yakalanan tarihi eser kaçakçısı işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Haber-Kamera: MERSİN,