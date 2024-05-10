Pursaklar’da ‘‘Cimri’’ Var!

Düzenlediği etkinliklerle vatandaşların sosyal ve kültürel hayatına renk katan Pursaklar Belediyesi tarafından hizmete kazandırılan 679 sandalyesi ile Ankara’nın en büyük sahnesi olma özelliğini taşıyan ve her tiyatro gösterisinde tıka basa dolan Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesinde sahnelenen ‘‘Cimri’’ tiyatro oyunu sanatseverlerin büyük ilgisi ile karşılaştı.

‘‘Sahnelenen her oyuna gösterilen bu büyük ilgi ne kadar doğru bir işe imza attığımızı bizlere kanıtlıyor’’

Pursaklar’ın sanatın merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘3 yıl önce Kültür ve Turizm Bakanlığımızla işbirliğinde hareket ederek, ilçemizde hizmete kazandırdığımız Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi, hemşehrilerimizin büyük bir teveccühü ile karşılaşmaya devam ediyor. Sahnelenen her oyuna gösterilen bu büyük ilgi ne kadar doğru bir işe imza attığımızı bizlere kanıtlıyor. İlçemizde sanat dolu günler hız kesmeden devam edecek" dedi.

Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesinde oynanan ‘‘Cimri’’ tiyatro gösterisi, Paris’in burjuva kesiminin çılgınlık düzeyine ulaşmış para tutkusunun komedyasıdır. Parayı bütün yaşamsal değerlerin üzerinde tutan, bu yüzden kendi insani özüne ve çevresine yabancılaşan insanın içine düştüğü çelişkileri, gülünç ve zavallı durumun sergilendiği oyunu salonu dolduran sanatseverler büyük bir keyifle izledi.

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