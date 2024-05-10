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"İstihdam sayımız tarihi zirvesini yeniledi"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İstihdam sayımız tarihi zirvesini yeniledi" açıklamasında bulundu.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan,  Türkiye İstatistik Kurumu'nca ( TÜİK) açıklanan iş gücü istatistiklerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstihdam sayımız 2024 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 139 bin kişi, bir önceki yıla göre ise 1 milyon 372 bin kişi artarak 32 milyon 588 bin kişi ile tarihi zirvesini yeniledi. Böylelikle istihdam oranı bir önceki aya göre 0,2 puan, bir önceki yıla göre ise 1,7 puan artarak yüzde 49,5 olarak gerçekleşti. Son 11 aydır tekli hanelerde gerçekleşen işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puan, bir önceki yıla göre ise 1,4 puan azalarak yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti. Gençlerde ise bu oran yüzde 15,1 ile son 12 yılın en düşük seviyesine geriledi. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı adımlarımızla ülkemizi büyütme hedeflerimiz için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

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10 May 2024 - 11:53 DHA Ankara- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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