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"Çok sıcak bir yaz kapıda"

Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi (ECMWF) sezonluk tahminlerini değerlendiren Prof. Dr. Barış Önol, "Çok sıcak bir yaz kapıda" açıklamasında bulundu.

"Çok sıcak bir yaz kapıda" mask
"Çok sıcak bir yaz kapıda"
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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Barış Önol, ECMWF sezonluk tahminlerine göre paylaştığı haritalarla, 2024 Nisan ayının Türkiye'de ölçülmüş en sıcak nisan olarak kayıtlara geçtiğini açıkladı. Prof. Dr. Önol, “2024 Nisan ayı Türkiye'de ölçülmüş en sıcak nisan olarak yaşandı. Sıcaklıklar neredeyse ülkenin tamamında normallerin 4 derece üzerinde rekor düzeyde gerçekleşti. Bu kadar geniş bir alan için çok ciddi değerler. Ve çok sıcak bir yaz kapıda" diye uyardı.

KIPKIRMIZI GEZEGEN

Prof. Dr. Önol, ECMWF'nin mayıs, haziran ve temmuz aylarına ilişkin tahminlerini gösteren haritayı da şu şekilde paylaşmıştı:

“Ocak ayında aşağıdaki tahmini gördüğümde biraz şok olmuştum açıkçası. Çok sıcak bir kış sonu ve bahara giriş öngörülmüştü. 3 ay için de (mayıs-haziran-temmuz) aynı öngörü devam ediyor. Sıcak günler bitti, çok daha sıcak günler kapıda. Kıpkırmızı gezegen."

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10 May 2024 - 11:50 DHA Antalya- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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