Eurovision'a katılan İsrailli şarkıcı zor anlar yaşadı

İsrail'in temsilcisi olan şarkıcı Eden Golan, Eurovision 2024 sahnesinde "Hurricane" adlı şarkısını seslendirirken, izleyicilerin Filistin protestolarıyla karşılaştı. Protestolar sırasında yuhalamalarla karşılaşan Golan, sahneden hızla ayrıldı. Rusya doğumlu olmasına rağmen İsrail adına yarışan Golan'ın görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı.

İsveç'in ev sahipliğinde düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'na İsrail'in katılımı, Malmö kentinde on binlerce kişi tarafından protesto edildi. Protestocular, Büyük Meydan'da (Stor Torget) toplanarak Eurovision Şarkı Yarışması'nda İsrail'in boykot edilmesini talep etti.

Protestocular, "Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Soykırımı durdurun", "Sonsuza kadar Filistin" gibi yazılı pankartların yanı sıra Gazze'de hayatını kaybeden çocukları temsil eden maketler taşıdı. "Filistin'e özgürlük", "Soykırımcı İsrail", "İsrail'e boykot" sloganları atan göstericiler, Möllevangstorget Meydanı'na kadar yürüdü. Eylemciler, 11 Mayıs'ta da büyük bir protesto daha düzenleneceğini duyurdu.

Avrupa Yayın Birliğinden (EBU) 2 Mayıs'ta yapılan açıklamada, Eurovision Şarkı Yarışması'nda davetlilerin Filistin bayrağıyla içeri alınmayacağı açıklamıştı.