İngiltere, İsraile silah satışını durdurmayacak

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, dün düzenlenen basın toplantısında İngiltere'nin Refah’a düzenlenecek bir operasyonu desteklemediğini fakat İsrail'e silah satışını durdurmayacağını ve pozisyonunun ABD'ninkiyle karşılaştırılamayacağını ifade etti. Cameron, “ABD durumu ile İngiltere durumu arasında çok temel bir fark var. ABD, İsrail'e büyük miktarda silah sağlayan bir devlettir. İngiltere Hükümeti'nin İsrail'e silah tedariki yok, çok sayıda lisansımız var ve İsrail'e yaptığımız savunma ihracatımızın toplamın yüzde 1'inden önemli ölçüde daha azını oluşturduğunu düşünüyorum. Bu büyük bir fark

Refah'ta, insanları nasıl koruyacağımız, hayat kurtaracağımız ve diğer tüm konularda çok net bir plan olmadığı sürece Refah'taki bazı büyük operasyonları desteklemeyeceğimiz konusunda netiz. Biz bu planı görmedik, dolayısıyla bu koşullar altında Refah'ta büyük bir operasyonu desteklemeyeceğiz. Çok net lisanslama prosedürlerimiz var ve bunların bazıları dünyadaki en zorlu ve en sıkı prosedürlerden biri. Onları çok yakından takip ediyoruz ve önümüzdeki dönemde de bunu yapmaya devam edeceğiz” dedi.