Tokat'ta keklik ve sülün üretiliyor

Türkiye'de İç Anadolu'nun kuzeyi, Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yoğun olarak görülen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı ile mücadele amacıyla Tokat’ın Erbaa ilçesinde belediyeye ait tesiste keklik ve sülün üretiliyor. Hastalığın bulaşmasına neden olan kenelerle doğal yöntemlerle mücadele etmek için 2008'de kurulan tesiste, her yıl 500 kınalı keklik ile 1000 halkalı sülün yetiştiriliyor. Yetiştirilen sülün ve keklikler Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü işbirliği ile her yıl bahar aylarında doğaya salınıyor. Kenelerle doğal yollarla mücadele etmek için tesisi işlettiklerini ifade eden Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl “Halk arasında, kene vakası olarak, kene ısırması olarak bildiğimiz vakalar maalesef bu bölgede, bu coğrafyada özellikle bu rakımda gerçekleşiyor. Bununla ilgili mücadelemizi biz doğal dengeyi bozmadan nasıl çözeriz düşüncesiyle böyle bir tesis işletiyoruz. Burada bizim keklik ve sülünlerimiz var. Yıllık yaklaşık 500 tane keklik ile bin tane sülünü doğaya salarak bu bölgede keneyle olan mücadeleye katkı sağlıyoruz. Buradaki bakım kolay olmuyor. Onların her gün yumurtlaması, kuluçkaya yatırılması, bakımı büyümesi tabi ki bir süreç alıyor. Özellikle vakalara engel olalım insan sağlığına önem verelim bu salınımları da bölgemizde Milli Parklar ve Doğa Koruma Müdürlüğümüzle beraber her yıl gerçekleştiriyoruz. dedi.