Bitcoin kalıcılığında son durum ne?

Chainalysis raporunda, yalnızca ABD'deki halka açık şirketlerin 19 milyar dolara karşılık gelen Bitcoin tuttuğu görüldü. Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Gate.io Küresel Büyüme Direktörü Kafkas Sönmez, halka açık şirketlerin bitcoin sahibi olduklarını kamuoyuyla açıkça paylaşmalarını, yalnızca iş dünyasında yaygınlaşan kabulün işareti olarak okumamak gerektiğini söyledi. Sönmez, “Bu benimsemedeki gelişmeye güçlü bir sinyal oluştursa da aynı zamanda kripto para fiyatlarının önümüzdeki dönemde olumlu bir görünüm çizebileceğine dair de umut taşıyor. Dünyaca ünlü şirketlerin sahiplikleri, yatırımcı güvenini ve ilgisini artırma potansiyeli içeriyor" diye konuştu.

EMEKLİLİK VE VARLIK FONLARI DA BİTCOİNİ ARAŞTIRIYOR

Sönmez, “ABD'deki emeklilik fonlarında bulunan trilyonlarca doların bitcoinde veya bitcoin tabanlı borsa yatırım fonlarında (ETF) değerlendirilmesi, çok da uzak bir gelecek gibi görünmüyor. Özellikle spot fonlar, kripto varlıkların da geleneksel varlıklar gibi alınıp satılabilmesini mümkün kılıyor ve daha geniş adaptasyonun kapısını aralıyor" ifadelerini kullandı.

1 MİLYAR İŞLEMİ AŞTI

Tüm bu süreçte bitcoin ekosisteminde gelişmelerin yaşanmaya devam ettiğini belirten Sönmez, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Özellikle yarılanma, bitcoinin yenilikçi doğasını tekrar gündeme getirdi. Yarılanmayı takip eden Runes protokolünün bitcoin ağında geliştirilmesiyle, işlem sayisi 1 milyar barajını aştı. İlk bitcoinin piyasaya çıktığı zamandan bugüne geçen 800 haftada, bitcoin blokzinciri 1 milyarı aşkın işleme aracılık etti. Milyonların kriptoya açılan kapısı olarak, sektörün gittiği yönü takip ediyor, bitcoinin inovasyonla anılan doğasına hizmet eden tüm gelişmeleri destekliyoruz. Küresel kripto para borsaları içinde en çok listeleme yapanlar arasında bulunan Gate.io olarak, yatırımcılarımızın her fırsattan yararlanabilmesi için çalışmaya devam ediyoruz."