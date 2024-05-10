Ölümünün üzerinden 7 yıl geçti

İbrahim Erkal'ın anısını yaşatmak amacıyla düzenlenen etkinlik, "Yıldızlar Arasında Senin Şarkıların" adıyla gerçekleştirildi. Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe; Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, İbrahim Erkal’ın eşi Filiz Erkal, oğlu İbrahim Eralp Erkal ve birçok Büyükçekmeceli vatandaş katıldı.

'Hürmet' albümünde de yer alan ve anma gecesine katılan sanatçılar arasında Serkan Kaya, Ceylan, Zehra, Kafadar Grubu, Irmak Arıcı, Sufle ve Aydilge gibi isimler vardı. Bu sanatçılar, sahneye çıkarak merhum İbrahim Erkal'ın şarkılarını seslendirdiler.

EŞİNDEN MİNNET CÜMLELERİ

İbrahim Erkal’ın eşi Filiz Erkal, "Yedi yıl geçmesine rağmen insanların gönlünde hâlâ yer edinmesi benim için çocuklarım için büyük bir onurdur. İbrahim gerçekten herkesin söylediği gibi bir halk ozanıydı. Halkın sanatçısıydı ve hâlâ halkın içinde yaşıyor. Bu etkinliğin düzenlenmesine katkıda bulunan herkese çok teşekkür ediyorum. Vefatından sonra bile İbrahim için olumsuz konuşan tek bir kişi bile görmedim" ifadelerini kullandı.