- Gündem

Ölümünün üzerinden 7 yıl geçti

İbrahim Erkal için düzenlenen anma programında, ünlü şarkıcıya saygı niteliğinde 'Hürmet' albümünde yer alan Serkan Kaya, Ceylan, Zehra, Kafadar Grubu, Irmak Arıcı, Sufle ve Aydilge gibi isimler, Erkal'ın sevilen şarkılarını seslendirdi.

Ölümünün üzerinden 7 yıl geçti mask
Ölümünün üzerinden 7 yıl geçti
Haber albümü için resme tıklayın

İbrahim Erkal'ın anısını yaşatmak amacıyla düzenlenen etkinlik, "Yıldızlar Arasında Senin Şarkıların" adıyla gerçekleştirildi. Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe; Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, İbrahim Erkal’ın eşi Filiz Erkal, oğlu İbrahim Eralp Erkal ve birçok Büyükçekmeceli vatandaş katıldı.

Ölümünün üzerinden 7 yıl geçti

'Hürmet' albümünde de yer alan ve anma gecesine katılan sanatçılar arasında Serkan Kaya, Ceylan, Zehra, Kafadar Grubu, Irmak Arıcı, Sufle ve Aydilge gibi isimler vardı. Bu sanatçılar, sahneye çıkarak merhum İbrahim Erkal'ın şarkılarını seslendirdiler.

EŞİNDEN MİNNET CÜMLELERİ

İbrahim Erkal’ın eşi Filiz Erkal, "Yedi yıl geçmesine rağmen insanların gönlünde hâlâ yer edinmesi benim için çocuklarım için büyük bir onurdur. İbrahim gerçekten herkesin söylediği gibi bir halk ozanıydı. Halkın sanatçısıydı ve hâlâ halkın içinde yaşıyor. Bu etkinliğin düzenlenmesine katkıda bulunan herkese çok teşekkür ediyorum. Vefatından sonra bile İbrahim için olumsuz konuşan tek bir kişi bile görmedim" ifadelerini kullandı.

# İbrahim Erkal, ırmak arıcı, serkan kaya, hürmet, minnet, Vefat, filiz erkal, Sanatçı, Arabesk, büyük, bir, Etkinlik, içinde

10 May 2024 - 11:07 - Gündem

Mahreç  Zehra Önen

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL