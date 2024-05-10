İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu İsrail'in bağımsızlığını ilan etmesinin 76’ıncı yıl dönümü sebebiyle dün paylaştığı mesajında, “Yalnız durmamız gerekiyorsa yalnız duracağız. Daha önce de söylediğim gibi gerekirse tırnaklarımızla mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı. Joe Biden’ın röportajında İsrail’in Refah’a girmesi durumunda silah tedarikini durduracaklarını belirtmesinin ardından konuşan Netanyahu, “Bağımsızlık Günü'nün arifesindeyiz. Bundan 76 yıl önce bağımsızlık savaşında çokluğa karşı azdık. Silahlarımız yoktu. İsrail'e silah ambargosu vardı, ancak büyük bir ruh gücü, kahramanlık ve aramızdaki birlik sayesinde zafer kazandık. Bugün çok daha güçlüyüz. Düşmanlarımızı ve bizi yok etmek isteyenleri yenmek için kararlıyız ve birlik içindeyiz. Gerekirse tırnaklarımızla savaşacağımızı söylemiştim” dedi.
- Dünya
Netanyahu’dan ABD’ye tepki
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin Refah'a askeri operasyon düzenlemesi halinde silah sevkiyatının durduracağı konusunda uyarmasının ardından İsrail'in ‘yalnız kalabileceğini’ ifade etti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.