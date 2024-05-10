Netanyahu’dan ABD’ye tepki

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu İsrail'in bağımsızlığını ilan etmesinin 76’ıncı yıl dönümü sebebiyle dün paylaştığı mesajında, “Yalnız durmamız gerekiyorsa yalnız duracağız. Daha önce de söylediğim gibi gerekirse tırnaklarımızla mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı. Joe Biden’ın röportajında İsrail’in Refah’a girmesi durumunda silah tedarikini durduracaklarını belirtmesinin ardından konuşan Netanyahu, “Bağımsızlık Günü'nün arifesindeyiz. Bundan 76 yıl önce bağımsızlık savaşında çokluğa karşı azdık. Silahlarımız yoktu. İsrail'e silah ambargosu vardı, ancak büyük bir ruh gücü, kahramanlık ve aramızdaki birlik sayesinde zafer kazandık. Bugün çok daha güçlüyüz. Düşmanlarımızı ve bizi yok etmek isteyenleri yenmek için kararlıyız ve birlik içindeyiz. Gerekirse tırnaklarımızla savaşacağımızı söylemiştim” dedi.