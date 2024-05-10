- Asayiş

Otomobille motosiklet çarpıştı

Burdur'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Otomobille motosiklet çarpıştı
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Burdur Sanayi Sitesi kavşağında meydana gelen kazada Saim K. yönetimindeki 15 DH 960 plakalı otomobil ile Musa Y. yönetimindeki 15 ABN 612 plakalı motosiklet çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü Musa Y. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Aynur K. yaralandı. Yaralılar ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

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10 May 2024 - 11:10 DHA Burdur- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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