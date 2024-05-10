Otomobille motosiklet çarpıştı

Burdur Sanayi Sitesi kavşağında meydana gelen kazada Saim K. yönetimindeki 15 DH 960 plakalı otomobil ile Musa Y. yönetimindeki 15 ABN 612 plakalı motosiklet çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü Musa Y. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Aynur K. yaralandı. Yaralılar ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.