Sahneyi terketti!

Cem Yılmaz, meslektaşı Hasan Can Kaya'ya şovunda yaptığı gönderme ve Necla Karahalil'le yaşadığı aşkla gündeme gelmişti. Ancak bu defa son gösterisinde yaşanan bir olayla adından söz ettirdi.

Ünlü komedyen salonda taşkınlık çıkaran 2 kişiye tepki gösterip gösteriyi terk ettiği iddia edilmişti. Ancak salondaki bir seyirci olayın gerçeğini şu şekilde anlattı: "Kadın ve adam taşkınlık yaptı. Kadın sürekli olarak Cem Yılmaz'a bağırıp çağırarak sesini duyurmaya çalıştı. Etraftakiler de bu durumdan rahatsız oldu. Cem, durumu kontrol altına almak için bir süre kulise geçti, ardından geri döndü. Kadın, yüksek sesle 'Evet, ben de, aynen ben' gibi bağırarak konuşuyordu."

Cem Yılmaz, kendi stand up gösterisi sırasında "taşkınlık yapan seyirciye sinirlenip sahneyi terk etti" iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Sosyal medyada ve haber sitelerinde yayılan video ve haberlere tepki gösteren Yılmaz, "Seyircim sahneye uzak bir bölgede 2 kişinin taşkınlık yaptığını ve sahneyi duyamadıklarını söyledi. Ben de konfor sağlandıktan sonra gösteriye devam ettim. Dün mü başladık bu işe? Gösteriye gelen gelmeyen herkes yorum yapıyor" ifadelerini kullandı.