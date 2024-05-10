Bolat, iş insanlarıyla bir araya geldi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Washington Türkiye Büyükelçiliği’nde Türk iş insanları ile bir araya geldi. Ticaret Bakanı Bolat ziyaretlerine ilişkin yaptığı açıklamada, “Amerika Birleşik Devletleri ziyaretimizin son durağı olarak Washington Büyükelçiliğimizde ziyaretimiz vesilesi ile gerçekleştirilen resepsiyona katılarak iş dünyamızın kıymetli temsilcileri ile bir araya geldik.

ABD’ye gerçekleştirdiğimiz bu önemli ziyaretin, ülkelerimiz arasındaki ticari ilişkileri daha da geliştireceğine inanıyor, Ticaret Bakanlığı olarak ülkemiz ticaretini daha da ileriye taşımak için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Ayrıca bu kıymetli etkinliği düzenleyen Vaşington Büyükelçimiz Sayın Sedat Önal ve Büyükelçilik çalışanlarımıza gelecek çalışmalarında başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.