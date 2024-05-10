"Yazın yapılan estetik operasyonlara" uyarı

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, yaz aylarında estetik operasyonlara ilgi artarken güneşe maruz kalmak iyileşme sürecini olumsuz etkiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güven Çayyolu Cerrahi Tıp Merkezi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Bölümü'nden Opr. Dr. Fethiye Damla Menkü Özdemir, yaz aylarının plastik cerrahi operasyonları için uygun bir zaman olduğunu, ancak güneş ışığının olumsuz etkilerinden korunmanın her mevsimde önemli olduğunu vurguladı.

Özdemir, "Ameliyat sonrası güneşten mümkün olduğunca uzak durulmalı ve güneş koruyucu kremler düzenli olarak kullanılmalıdır. Sıcak hava ve güneş ışığı, plastik cerrahi operasyonlarına engel değil ancak ameliyat olsun olmasın, güneşin zararlı ışınlarından cildimizi korumamız gerekiyor." açıklamasında bulundu.

- "Koruyucu kremler düzenli olarak kullanılmalı"

Özdemir, operasyondan sonra güneşe maruz kalmanın, iyileşme sürecini olumsuz etkileyebileceğini, ameliyat sonrası güneşten mümkün olduğunca uzak durulması ve güneş koruyucu kremlerin düzenli olarak kullanılması gerektiği bilgisini paylaştı.

Yaz aylarında operasyon geçirecek hastalara protein bakımından zengin beslenme tavsiyesinde bulunan Özdemir, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sadece yaz aylarında değil her zaman ameliyat öncesi ve sonrasında protein bakımından zengin beslenmek önem taşıyor. Ameliyat bölgesine göre bazı egzersizlerden geçici olarak kaçınmak gerekebilir. Yaz tatil planları, ameliyat sonrası iyileşme sürecine bağlı olarak etkilenebilir. Genellikle ameliyat sonrası 15 gün içinde iyileşme süreci tamamlanır ve hastalarımız güvenle denize veya havuza girebilir. Plastik cerrahi, yaşam kalitesini artırma amacı gütmektedir ve bu nedenle doğru uzman seçimi büyük önem taşımaktadır."