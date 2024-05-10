11 ilde terör operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölücü terör örgütünün bahar aylarında kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladığı silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik 11 ilde 'Bozdoğan-37' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Buna göre; Jandarma Özel Harekat (JÖH), komando ve güvenlik korucularından oluşan 481 tim, 6 bin 195 personelin katılımıyla gerçekleştirilen İHA ve helikopter destekli operasyonlarda, Şırnak merkez, Gabar, Cudi, Silopi, Beytüşşebap, Muş merkez, Varto, Eruh, Hassa, Nazımiye, Hozat, Pülümür, Genç, Nusaybin, Tatvan, Lice, Başkale, Hizan, Çukurca ve Yüksekova kırsallarında çalışma yürütüldü. Yapılan arazi taramaları sonucu 92 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi. Ayrıca, 495 kilogram patlayıcı madde, 100 el yapımı patlayıcı ve düzeneği, 1660 kapsüle duyarlı patlayıcı, 3 bin 126 çeşitli çapta ve ebatta mühimmat, 54 havan mühimmatı, 26 RPG-7 roketatar mühimmatı ve sevk fişeği, 2 kara mayını, 9 el bombası ele geçirildi.

Operasyonları gerçekleştiren personeli tebrik eden Yerlikaya, "Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Terör örgütünün lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı inleri tek tek tespit edilip başlarına yıkıldı. Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden şehir içinde de kırsalda da operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek" dedi.