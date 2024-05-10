Ünlü oyuncudan eğitim

Oyuncu ve yazar İbrahim Büyükak, ekipman üreticisi A Yangın Güvenlik'e konuk oldu. Büyükak'ı A Yangın Güvenlik A.Ş.'nin İzmir Torbalı'da bulunan 30 bin metrekarelik tesisinde Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Ekmekçioğlu ile EKMAS Group Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Ekmekçioğlu misafir etti. EKMAS Group'un Galatasaray Basketbol Erkek Takımı ana sponsorluğunun yüzü olan, EKMAS Dikili, Koru ve Airport Residence proje tanıtım filmlerinde rol alan Büyükak'a AYG Akademi Birimi tarafından 'Yangın önlemleri ile yangın söndürme' eğitimi verildi.

Ünlü oyuncu, eğitim sonrasında yangın söndürme tatbikatına da katılıp yangına başarıyla müdahale etti ve söndürdü. Tatbikatın ardından ise Rafet Ekmekçioğlu tarafından Büyükak'a 'Başarı Sertifikası' ve 'Plaket' takdim edildi.

'SADECE ÜLKE DEĞİL, BİREY OLARAK DA HAZIRLIKLI OLMAMIZ GEREKİYOR'

Büyükak yangında eğitimin önemine değinerek, ziyareti yangın konusunda bilinç ve farkındalık yaratmak amacıyla yaptığını açıklarken, Ekmekçioğlu ise kendisine ziyareti için teşekkür etti. Ekmekçioğlu şunları söyledi:

“A Yangın Güvenlik olarak yangın konusunda farkındalık yaratmak amacıyla uzun yıllardır sosyal sorumluluk projeleri hayata geçiriyoruz. Geçen yıl boyunca İzmir'deki ilköğretim okullarında minik öğrencilerimize yangın simülasyonları hazırladık ve onları 'Minik İtfaiyeciler' olarak bilinçlendirdik. Sayın İbrahim Büyükak ile düzenlediğimiz farkındalık eğitimi ise bu adımlardan biri. Yangına karşı sadece ülke değil, birey olarak da hazırlıklı olmamız gerekiyor."