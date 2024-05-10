"Sürdürülebilirlik zorunluluk haline geldi"

İstanbul Kültür Üniversitesi’nin İşletme ve Endüstri Mühendisliği Bölümleri iş birliği ile düzenlenen ‘Sürdürülebilirlik ve Yenilikçi Teknolojiler Sempozyumu’nda konuşan İKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Burcu Yavuz Tiftikçigil, “Artık yeşil ekonomik dönüşüm günümüzün bir gerçeği. Bu anlamda kurumlar ve sektörler değişime uğramak zorunda. Sürdürülebilir kalkınmanın ekonomik boyutunun yanında, çevresel ve sosyal fayda boyutunun da çok ciddi bir şekilde ele alınması gerektiği bir dönemdeyiz. Bu dönüşümü gerçekleştirebilecek kurumların başında da üniversiteler yer alıyor. Çünkü üniversitelerin elinde gençler olarak çok önemli bir kitle var. Hem çevreyi hem insanı hem de ekonomik büyümeyi harmanlayan yeşil ekonomik dönüşümde üniversitelerin rolü çok büyük” dedi.

Sempozyumda iklim, ulaşım, akıllı mobilite, şehircilik ve nesnelerin interneti, yapay zeka, sağlık, lojistik, afet yönetimi ve iş yaşamı başta olmak üzere sürdürülebilirlik kavramı çok yönlü olarak ele alındı. Sempozyum; ‘Farklı Sektörlerde Sürdürülebilirlik Uygulamaları’ ve ‘Farklı Sektörlerde Yenilikçi Teknolojiler’ başlıklı oturumlarda konunun uzmanları tarafından değerlendirildi. Sempozyumda sürdürülebilirliğe dair üniversite öğrencilerinin çalışma videoları ve markaların sürdürülebilir ürünleri hakkında videolar da katılımcılara sunuldu. Sempozyumda sektör temsilcileri öğrencilerin merak ettikleri soruları da yanıtladı.

GÜNVER: TÜRKİYE’NİN KURTULUŞUNDA EN ÖNEMLİ ŞEY YÜKSEK KATMA DEĞER YARATAN ÜRETİM

Üniversite olarak sürdürülebilirlik alanında birçok çalışma yürüttüklerini ifade eden İKÜ Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Bahar Akıngüç Günver “Birçok alanda çalışmalar yapıyoruz bu da onlardan bir tanesi. Türkiye’nin kurtuluşunda en önemli şey yüksek katma değer yaratan üretim. Yüksek katma değer katan üretimin de tek adresi var o da üniversiteler. Bizim üniversite olarak sürdürülebilirlik alanında çok önemli işler başaracağımıza inanıyorum” diye konuştu.

YÜKSEKTEPE: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ZORUNLULUK HALİNE GELDİ

İş dünyasında sürdürülebilirlik kavramının zorunluluk haline geldiğini söyleyen İKÜ Rektörü Prof. Dr. Fadime Üney Yüksektepe ise “Üniversite olarak kültür anlayışımız, stratejik planımız ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda bugünkü sempozyumu düzenledik. Sürdürülebilirlik bizim çok önemli bir konu. Artık bir zorunluluk haline geldi. Bu bağlamda sürdürülebilirliği devam ettirmek için ortak olarak ne çalışmalar yapabiliriz bunlara değinmek istedik ve yenilikçi teknolojilerin de katkısıyla bu alanda daha kalıcı çözümler bulmayı hedefliyoruz. Tabii bu değişimler için kurumların ve toplumun bilinçlendirilmesi ve bu değişime açık hale gelmesi çok önemli. Bugün bu iş birlikleri ve yapılan ortak çalışmalarla bu sinerjiye de katkı sunmayı hedefliyoruz. Üniversite olarak sürdürülebilirliğe hep çok önem verdik. Bu anlamda ve yaratıcı teknolojiler anlamında da birçok yatırımımız söz konusu. Bu anlamdaki marka üniversitelerden birisi olmayı hedefliyoruz. Diğer önemli nokta ise 8 fakültemiz 2 meslek yüksek okulumuz ile beraber birçok öğrenciye dokunuyoruz. Yaklaşık 16 bin öğrencimiz var. Öğrencilerin sürdürülebilirlik ve yaratıcı teknolojiler anlamında farkındalığı yüksek bireyler olarak yetişmesini, toplumumuzun ve ülkemizin gelişimi ve katkısı için de çok önemli görüyoruz. O nedenle bu alandaki çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

‘YEŞİL EKONOMİK DÖNÜŞÜMDE ÜNİVERSİTELERİN ROLÜ ÇOK BÜYÜK’

Yeni bir ekonomik ve sosyal dönüşümün eşiğinde olunduğunu vurgulayan İKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Burcu Yavuz Tiftikçigil de “Artık yeşil ekonomik dönüşüm günümüzün bir gerçeği. Bu anlamda kurumlar ve sektörler değişime uğramak zorunda. Sürdürülebilir kalkınmanın ekonomik boyutunun yanında, çevresel ve sosyal fayda boyutunun da çok ciddi bir şekilde ele alınması gereken bir dönemdeyiz. Bu anlamda kurumlara çok ciddi bir rol atfediliyor. Bu dönüşümü gerçekleştirebilecek kurumların başında da üniversiteler yer alıyor. Çünkü üniversitelerin elinde gençler gibi çok önemli bir kitle var. Gençler bizim yetiştirdiğimiz insanlar, dolayısıyla onlar mezun olduktan sonra topluma hizmet verecekler. Beyaz yakalı ve mavi yakalı olarak ekonominin lokomotifi olan sektörlerde çalışacaklar. Hem çevreyi hem insanı hem de ekonomik büyümeyi harmanlayan yeşil ekonomik dönüşümde üniversitelerin rolü çok büyük. Biz bugün bu anlamda çok mutluyuz çünkü bu dönüşümü politik açıdan bir tartışma alanı oluşturduk. Üniversitemizde çok değerli sektör temsilcileri bu dönüşümü tartışacak. Sürdürülebilir kalınma amaçları bu dönüşümün kılavuzu. Bu kılavuzdaki 17 amaç ve maddeye nasıl hizmet edebiliriz, insanı ve çevreyi de dikkate alan sistemleri nasıl geliştirebiliriz bugün üniversite olarak bunu tartışmaya açıyoruz. Ayrıca üniversitemiz bu amaçlara hizmet etmek için kurumsallaşmasını hızlıca sürdürmeye devam ediyor. Bu anlamda Birleşmiş Milletler Solutions Network’üne üye olduk, Global Compact’e üye olduk ev birçok kalkınma endeksine de değerli katkılar vermeyi kendimize rol ve görev olarak atfettik. Bugün de bu güzel sempozyum ile bunun politik eksenini sektör temsilcileriyle tartışacak olmaktan çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.