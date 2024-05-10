20 ilde uyuşturucu operasyonu

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca; 230 ekip ve 980 jandarma personelinin katılımıyla Diyarbakır, Antalya, İzmir, Ağrı, Kastamonu, Amasya, Gaziantep, Hakkari, İstanbul, Sakarya, Van, Bingöl, Aydın, Tekirdağ, Çanakkale, Hatay, Afyonkarahisar, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Kayseri olmak üzere 20 ilde ' Narkoçelik-16' operasyonları düzenlendi. Uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda, 700 kilogram uyuşturucu madde ve 13 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 366 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı" ifadelerini kullandı.

Operasyona katılan personeli tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek" dedi.