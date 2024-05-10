ABB'den annelere sürpriz var!

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, 12 Mayıs Anneler Günü'ne özel Leman Sam konseri düzenleneceği açıklandı.
Leman Sam, 12 Mayıs saat 20.00'da Gençlik Parkı'nda hayranlarıyla buluşacak.
ABB tarafından yapılan paylaşım şu şekilde; "Sevgi dolu annelerimize bir sürprizimiz var! Leman Sam'ın muhteşem sesi ve unutulmaz şarkılarıyla buluşuyoruz! 12 Mayıs 2024 20.00 Gençlik Parkı Havuz Önü Unutulmaz bir anneler günü konserine tüm halkımız davetlidir!"
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.