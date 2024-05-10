ABB'den annelere sürpriz var!

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, 12 Mayıs Anneler Günü'ne özel Leman Sam konseri düzenleneceği açıklandı.

Leman Sam, 12 Mayıs saat 20.00'da Gençlik Parkı'nda hayranlarıyla buluşacak.

ABB tarafından yapılan paylaşım şu şekilde; "Sevgi dolu annelerimize bir sürprizimiz var! Leman Sam'ın muhteşem sesi ve unutulmaz şarkılarıyla buluşuyoruz! 12 Mayıs 2024 20.00 Gençlik Parkı Havuz Önü Unutulmaz bir anneler günü konserine tüm halkımız davetlidir!"