10 May 2024 - 09:51- Yaşam G:

ABB'den annelere sürpriz var!

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Anneler Günü'ne özel Leman Sam konseri düzenleyecek.

ABB'den annelere sürpriz var! mask
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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, 12 Mayıs Anneler Günü'ne özel Leman Sam konseri düzenleneceği açıklandı.

Leman Sam, 12 Mayıs saat 20.00'da Gençlik Parkı'nda hayranlarıyla buluşacak.

ABB tarafından yapılan paylaşım şu şekilde;  "Sevgi dolu annelerimize bir sürprizimiz var! Leman Sam'ın muhteşem sesi ve unutulmaz şarkılarıyla buluşuyoruz! 12 Mayıs 2024 20.00 Gençlik Parkı Havuz Önü Unutulmaz bir anneler günü konserine tüm halkımız davetlidir!"

ABB'den annelere sürpriz var!

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10 May 2024 - 09:51 Ankara- Yaşam

Mahreç  Melisa Sapaz

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