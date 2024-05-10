- Asayiş

Apart otelde yangın

Beyoğlu’nda bir apart otelde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

Apart otelde yangın
Apart otelde yangın
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Yangın, saat 8.00 sıralarında, Beyoğlu Çukurlu Çeşme Sokak üzerinde bulunan 3 katlı apart otelin 2’nci katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, mum alevinin yatağı tutuşturmasıyla dairede yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan binaya girerek dumandan etkilenen 2 kişiyi dışarı çıkardı. Vatandaşların su vererek sakinleştirdiği 2 kişinin ilk tedavileri ambulansta yapıldı. Yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

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10 May 2024 - 09:44 DHA İstanbul- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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