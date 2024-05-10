Apart otelde yangın

Yangın, saat 8.00 sıralarında, Beyoğlu Çukurlu Çeşme Sokak üzerinde bulunan 3 katlı apart otelin 2’nci katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, mum alevinin yatağı tutuşturmasıyla dairede yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan binaya girerek dumandan etkilenen 2 kişiyi dışarı çıkardı. Vatandaşların su vererek sakinleştirdiği 2 kişinin ilk tedavileri ambulansta yapıldı. Yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.