AKOM'dan sağanak yağış ve fırtına uyarısı

AKOM, İstanbul genelinde hafta sonu yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması beklendiğini açıkladı. Pazar sabah saatlerine kadar etkili olması beklenen sistem nedeni ile rüzgarın aralıklarla fırtına şeklinde (40-70km/s) eseceği kaydedildi.

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM'un verilerine göre, İstanbul'da akşam saatlerinden 18.00 itibaren aralıklı sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Pazar sabah saatlerine kadar etkili olması beklenen sistem nedeni İle rüzgarın aralıklarla fırtına şeklinde (40-70km/s) eseceği, beraberinde il genelinde yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor. Sıcaklıkların ise 14-18 derece aralığında seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da hava sıcaklıklarının 14 Mayıs'a kadar mevsim normalleri civarı İla 2-4 derece altında, 15-25 Mayıs tarihleri arasında mevsim normalleri civarı İla 1-3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.