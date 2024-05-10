- Asayiş

İzmir'de çöl tozu etkili oldu

İzmir'de etkili olan çöl tozu, sabah saatlerinde görüş mesafesinde düşme ve hava kalitesinde azalmaya yol açtı.

İzmir'de çöl tozu etkili oldu mask
İzmir'de çöl tozu etkili oldu
İzmir'de çöl tozu etkili oldu
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İZMİR'de etkili olan çöl tozu, sabah saatlerinde görüş mesafesinde düşme ve hava kalitesinde azalmaya yol açtı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından bugün sabah saatlerinde İzmir'de çöl tozu etkili oldu. Kuzey Afrika üzerinden gelen toz taşınımı, kentte görüş mesafesinde düşme ve hava kalitesinde azalmaya neden oldu. Şehir merkezinde ve bazı bölgelerde sabah görüş mesafesi azaldı. Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, kentte çöl tozunun taşımının yanı sıra fırtınanın da etkili olacağı bildirildi.

Çöl tozu taşımının İzmir'in yanı sıra Aydın, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale illerinde yarın sabah saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

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10 May 2024 - 09:35 DHA İzmir- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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