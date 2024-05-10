- Asayiş

Servis midibüsü köprü girişinde yandı

Bir servis midibüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde yandı.

Servis midibüsü köprü girişinde yandı
Servis midibüsü köprü girişinde yandı
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Cengiz ÇOBAN/ İSTANBUL

Yangın, saat 07.15 sıralarında, D-100 karayolu Edirne istikameti 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki servis midibüsünden dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, minibüsü emniyet şeridine çekti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri sağ şeritteki midibüsün etrafına dubalar koyarak önlem aldı. Yangın nedeniyle Anadolu yakasından Avrupa’ya geçenler için yol, bir süre trafiğe kapatıldı.Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken servis midibüsünde hasar meydana geldi.

Yangın nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikametinde yoğun trafik oluştu. Minibüsün söndürülmesinin ardından tüm şeritler trafiğe açıldı.

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10 May 2024 - 09:17 DHA İstanbul- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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