BAYKAR'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bangladeş Milli Savunma Koleji Müdavimi Generali ve Subaylarından oluşan heyet, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret ettiler. Kendilerini ağırlamaktan dolayı memnuniyet duyduk" ifadelerine yer verildi.
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Bangladeşli askeri heyetten BAYKAR'a ziyaret
Bangladeşl Milli Savunma Koleji Müdavimi Generali ve Subaylarından oluşan heyet, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti. Heyet, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile görüştü.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.