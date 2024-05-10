10 May 2024 - 07:57 - Gündem

Bangladeşli askeri heyetten BAYKAR'a ziyaret

Bangladeşl Milli Savunma Koleji Müdavimi Generali ve Subaylarından oluşan heyet, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti. Heyet, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile görüştü.