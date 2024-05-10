Dolandırancılara operasyon: 1 tutuklama

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kendilerini polis olarak tanıtarak Suriye ve Irak uyruklu vatandaşlara ' Türkiye Vatandaşlığı' vaadiyle sahte evrak hazırlayarak dolandırdıkları tespit edilen G.C., E.C., M.C., E.B., M.B.'yi takibe aldı. Şüpheliler, dün sabah saatlerinde adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tabanca, 49 adet 9 mm fişek, 74 adet 7.65 mm fişek, 19 adet 6.35 mm fişek, 8 senet, vekaletname ve benzeri evrak, 1 av tüfeği, 12 kartuş, 41 şeffaf kutu içinde 75 kilo 910 gram bandrolsüz açık nargile tütünü ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.C tutuklanırken, E.C., M.C., E.B. ve M.B. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.