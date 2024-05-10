Bakan Bak’tan milli taekwondocuyu tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak şu ifadelere yer verdi:
"Furkan Ubeyde Çamoğlu Avrupa şampiyonu!
Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan 19 yaşındaki genç sporcumuz Furkan Ubeyde’yi yürekten tebrik ediyorum."
Furkan Ubeyde Çamoğlu Avrupa şampiyonu!?— Dr. Osman Aşkın Bak (@OA_BAK) May 9, 2024
Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan 19 yaşındaki genç sporcumuz Furkan Ubeyde’yi yürekten tebrik ediyorum.????
pic.twitter.com/U28MmbxIUo
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.