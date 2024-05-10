10 May 2024 - 03:29- Spor G:

Bakan Bak’tan milli taekwondocuyu tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Avrupa Taekwondo Şampiyonası'nda erkekler 54 kiloda finalde Yunanistan'dan Konstantinos Dimitropoulos'u yenerek altın madalya kazanan Milli taekwondocu Furkan Ubeyde Çamoğlu için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak’tan milli taekwondocuyu tebrik mask

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak şu ifadelere yer verdi:

"Furkan Ubeyde Çamoğlu Avrupa şampiyonu!

Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan 19 yaşındaki genç sporcumuz Furkan Ubeyde’yi yürekten tebrik ediyorum."

# Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Avrupa Tekvando Şampiyonası, Furkan Ubeyde, Spor

10 May 2024 - 03:29 Ankara- Spor

Mahreç  Melisa Sapaz

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